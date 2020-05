GP virtuales ¿por qué Lewis Hamilton no participa?

La Fórmula 1, Nascar, IndyCar y Fórmula E, han intentado entretener a sus fans con campeonatos virtuales. La mayoría de los pilotos que habitualmente son parte de las categorías se animaron al desafío y suelen hasta interactuar con la gente que los sigue en cada competencia.

Sin embargo, Lewis Hamilton, séxtuple campeón de Fórmula 1, no fue parte en ninguno de los Grandes Premios virtuales realizados y explicó que no tiene intención de participar, ya que las carreras virtuales no le llaman la atención. "Juego un poco, pero no estoy interesado en esos juegos de carreras. Veo a otros pilotos jugar con ellos, pero no me gustan esos. Sony me ha enviado un buen set-up de Gran Turismo", expresó una entrevista en el canal de YouTube de Mercedes.

Y continuó: "He crecido jugando a Gran Turismo y realmente le dedicaba mucho tiempo en el pasado. He trabajado con ellos mucho en los últimos años y ha sido algo bastante divertido", pero a la vez, reveló: "Si que he jugado al Call Of Duty con Pierre Gasly y Charles Leclerc. Es muy bonito tener aún bastante contacto con el resto de pilotos".

De igual manera, habrá un Hamilton en la competencia que se realizará mañana: su hermano Nicolas. Hará su debut en este campeonato virtual con McLaren y junto a Lando Norris. El circuito elegido es el de España y contará, además, con la presencia del Kun Agüero.