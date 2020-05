El club que podría impedir la vuelta del fútbol inglés

Watford se pronunció en contra de las medidas que se proponen para reanudar la Premier League, más allá de que no hay una fecha concreta para su regreso. “Necesitamos jugar en nuestro estadio", afirmó el presidente de la entidad en un comunicado.



Scott Duxbury hizo referencia a la alternativa que los partidos se disputen en canchas neutrales y destacó que ”se pide terminar una competencia que no se parece en nada a la que comenzamos”. Además, agregó: “¿Es justo? Acepto que sea sin hinchas por la situación actual”.



El titular de la institución utilizó la victoria contra Liverpool para justificar su postura. “Al comienzo de la temporada no había forma de vencerlos. Son los campeones mundiales y europeos, y juegan increíble. Merecen ser coronados, pero el 29 de febrero les ganamos”, manifestó”.





A raíz de aquel comentario completó que ”es necesario jugar en Vicarage Road (donde habitualmente hacen de local), con cada jugador en las mejores condiciones posibles”. En tanto, cerró: “Hay seis clubes, y sospecho que son más, los que están preocupados con este tema”.