Marc Márquez y la divertida revelación del día que conoció a Messi

El motociclista español Marc Márquez, seis veces campeón del MotoGP, es un reconocido hincha del Barcelona y en varias ocasiones ha tenido la posibilidad de coincidir con Lionel Messi, uno de sus referentes en el deporte. Hoy, en diálogo con Sky Sport Italia, Márquez reveló una curiosidad sobre el día que conoció a la Pulga y las emociones que vivió al respecto, sobre todo porque el rosarino lo saludó por su nombre, dejando claro que seguía sus hazañas en el Mundial de motociclismo.

"Cuando Messi me saludó con mi nombre, me quería morir", destacó el piloto nacido en Cervera, quien no podía creer que una estrella de la talla del capitán de la Selección argentina supiera bién quién era él.

Márquez contó esta anécdota al ser consultado sobre los mejores deportistas de otras disciplinas, a lo que no dudó en responder que siempre ha tenido como referentes a Leo y a Rafael Nadal.

"Nadal es un fenómeno, pero también un gran hombre. La determinación que pone en el campo es fantástica y única", dijo en primer lugar sobre su compatriota tenista.

Marc Márquez ha coincidido con la Pulga en diversas ocasiones. En el último clásico Barcelona-Real Madrid, fue el encargado de hacer el saque de honor, y en septiembre pasado fue uno de los invitados a una de las últimas cenas organizadas por el plantel Culé