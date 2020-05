Una buena para Montillo: "Mi madre dio negativo y le dieron el alta"

El ex volante de San Lorenzo y Tigre, Walter Montillo, hoy en la Universidad de Chile, anunció que a su madre "le dio negativo el test de coronavirus que le hicieron", después de que su padre falleciera como consecuencia de la enfermedad y su abuelo presumiblemente también, aunque no hubo confirmación al respecto.

"Gracias a Dios hablé con mi madre y me dijo que el test de coronavirus le dio negativo y ya le dieron el alta", le confió la Ardilla a Radio Metro desde Santiago de Chile.

"En cuanto a si mi abuelo tuvo coronavirus, no se supo con certeza porque no le llegaron a hacer el test. Tenía 91 años y todo indicaba que era por la edad, pero después se enfermó mi padre, le hicieron el test (los resultados llegaron un día después de su fallecimiento) y presumimos que podía ser por el contagio de mi abuelo, aunque la realidad es que no lo sabemos con precisión", aclaró.

El deceso de su padre, de 61 años, llegó cuando "estaba un poco distanciado de mis padres, pero esto me acerca nuevamente. Ahora le puedo preguntar a mi mamá cómo está, aunque hubiese querido arreglar las cosas antes de que todo esto pase. No se podía velar a mi papá por esta situación y aunque podría haber viajado a Argentina con un permiso especial del club, como mi hijo mediano es cardiópata, no quise poner en riesgo a mi familia", reveló.

"Lo que sí me surgió desde hace un tiempo es la idea de publicar un libro. Pero no quiero hacer algo futbolístico, porque no quiero entrar en los libros comunes de un jugador de fútbol. Quiero involucrar a la familia y más que nada a mi hijo Santino (tiene síndrome de Down) por su historia de vida", explicó.

"Él la luchó para salir adelante y nosotros la peleamos para que se pueda independizar lo mejor posible. Tiene una historia que puede ayudar a mucha gente. Cualquier persona que tiene un hijo con capacidades diferentes puede pasar por dificultades para encontrar colegio, para las obras sociales. No es un libro comercial el que queremos hacer, sino que queremos sacar provecho", afirmó finalmente el volante de 38 años que anunció su retiro "en principio para fin de este año".