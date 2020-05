La dirigencia de Independiente envió un mensaje a los jugadores

El secretario general de Independiente, Héctor "Yoyo" Maldonado, afirmó hoy que el 1 de junio el club de Avellaneda se pondrá "al día con el plantel" tras las intimaciones judiciales que realizaron un grupo de futbolistas encabezados por Silvio Romero.



"El primer día de junio nos pondremos al día con el plantel. Le debemos a los que cobran salarios más altos y en dólares, pero el resto está sin deudas", aclaró el directivo.



Independiente debe el pago de las primas y parte de los salarios desde diciembre a la fecha, con un acumulado de cuatro meses de deuda. En ese contexto, doce jugadores intimaron a la dirigencia del club la semana pasada.



La lista de quienes hicieron el reclamo la integran Silvio Romero, Cecilio Domínguez, Lucas Romero, Juan Sánchez Miño, Martín Campaña, Alan Franco, Gastón Silva, Domingo Blanco, Alexander Barboza, Pablo Hernández, Andrés Roa y Fabricio Bustos.



La deuda salarial, según pudo averiguar Télam, llegó a 190 millones de pesos y eso derivó en la explotación de los jugadores. Otro acreedor es el entrenador, Lucas Pusineri, quien cobró por última vez en enero y sin embargo decidió no intimar, ni iniciar acciones legales por el momento.



"Cuando hablé con el capitán, Silvio Romero, me dijo 'la banda está firme'. Me sorprendió porque antes de que lo jugadores manden la carta a documento ya teníamos un plan de pago y ellos no aceptaron", explicó Maldonado, del círculo de máxima confianza del presidente del "Rojo", Hugo Moyano.



"El aguinaldo está pago, se le debe a algunos cinco o seis jugadores la prima de enero, febrero y marzo. Vamos a pagar", aseguró Maldonado en declaraciones a TyC Sports.



Luego de la intimación, los jugadores pueden pedir la libertad de acción cuando pasen más de 72 horas sin respuestas.



La tensión, sin dudas, irá en aumento en los próximos días, ya que el dirigente apuntó y tiró con munición gruesa: "No estuvieron a la altura adentro de la cancha", afirmó.



"No sabemos si alguien los instó a mandarnos carta documento", deslizó Maldonado, sin nombrar a nadie, aunque en las críticas de los dirigentes de todos los clubes el señalado es claramente Sergio Marchi, secretario general de Futbolistas Argentinos Agremiados.



El dirigente de Independiente confirmó que el club de Avellaneda tiene firmados "contratos en dólares", y que no lo harán más "de ahora en adelante".



Por otra parte, Maldonado contó que tienen "pedidos" por varios jugadores del plantel pero reconoció que el mercado de pases "estará devaluado" a mitad de año por la pandemia del coronavirus.



Finalmente, el dirigente le agradeció "el esfuerzo al socio, porque a pesar de las complicaciones que todos tenemos, siguen pagándonos la cuota mensual", cerró "Yoyo" Maldonado.