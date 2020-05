Revelan detalles del triángulo amoroso que escandalizó a la Premier y le arruinó la vida a sus protagonistas

A finales de 2009 la Premier League se vio envuelta en un escándalo que nada tuvo que ver con lo futbolístico. La supuesta relación entre el defensor del Chelsea, John Terry, y la modelo Vanessa Perroncel, pareja de su compañero de equipo Wayne Bridge, copó las tapas de los diarios y los programas de televisión.

Poco más de 10 años después, el diario The Guardian reveló algunos detalles de una historia que, al parecer, no fue más que una ficción. "Traición y bombardeo: la historia surrealista de la saga Terry vs. Bridge", es el título del artículo que repasa lo que fue una novela para los medios británicos.

"Oficialmente, no pasó nada. Esto, por cierto, no es un detalle menor: hasta el día de hoy, Vanessa Perroncel niega fervientemente que haya tenido lugar algún asunto entre ella y John Terry a fines de 2009, y tiene las disculpas impresas y los documentos legales que la respaldan", señala el periodista Jonathan Liew en el inicio del texto.

Pasado el tiempo, los hechos entran en una serie de cuestionamientos sobre su realidad, sobre si la relación se dio una vez que Perroncel se separó de Bridge y sobre cuánto influyó la prensa para crear una historia cruzando todos los límites.

Bridge y Perroncel fueron pareja durante cinco años y se hicieron amigos de Terry, capitán del Chelsea por aquellos años. A principios de 2009, la pareja se mudó a Manchester (el lateral firmó con el City) y tras unos meses en el nuevo hogar, se separaron. Bridge se quedó en Manchester y su ex pareja regresó a Londres, donde ya separada empezó a recibir la visita de Terry. "Era solo una amistad", dijo ella cada vez que se le consultó. Pero esos encuentros provocaron la explosión de la prensa amarilla.

A pesar de que los protagonistas negaron una y mil veces tener una relación amorosa, a nadie le importó. "John Terry engaña a su esposa", tituló el Daily Mirror, que fue más allá y aseguró que Bridge fue "traicionado por su capitán y su mejor amigo".

Las consecuencias duran hasta hoy. A Bridge le gritan "John Terry" cuando camina por la calle, o le comentan eso en cualquier publicación en sus redes sociales. A Terry le costó incluso perder la capitanía de la Selección inglesa de fútbol. Para Perroncel, todo derivó en la humillación pública, reduciendo su figura a un objeto sexual.

Hasta Carlos Tevez llegó a opinar del tema, ya que fue compañero de Bridge en el City. "No creo que se pueda hacer eso con la mujer de otro jugador. No está bien. En mi opinión, John Terry no tiene códigos morales por lo que le hizo a Bridge. Si haces eso en mi barrio, perderías las piernas", dijo el Apache en su momento.

La historia tuvo un capítulo que le dio un giro todavía más polémico, y fue cuando Chelsea y Manchester City debieron verse las caras. En el saludo inicial entre los equipos, Terry le dio la mano y Bridge lo ignoró. Ese pareció ser el último momento álgido de la historia, ya que luego los protagonistas se llamaron a silencio y el escándalo fue desapareciendo.

Todas las partes niegan las historias, pero sigue latente.