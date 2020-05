Steve Kerr destapa otra "mentira" de Michael Jordan

Los números no mienten. Una vez se había anunciado el documental The Last Dance, el cual trata sobre la vida de Michael Jordan y los Chicago Bulls, los espectadores del baloncesto y los que no ya tenían en su agenda los días que iban a salir los nuevos capítulos. Y así sucedió. A pesar de ponerle punto final a dicha serie, los relatos de varios protagonistas siguen saliendo a la luz y dejando mal parado al mítico 23.

En esta ocasión, nuevamente un compañero de MJ en los Bulls ha salido a desmentir sus palabras. Se trata de Steve Kerr, actual coach de los Golden State Warriors, y quien aseguró, en el podcast Green Light de Chris Long, que Michael mintió al decir que le había pedido perdón tras su encontronazo.

"Tengo otra sensación sobre ese episodio. Recuerdo que Phil Jackson subió a su oficina porque tenía que atender una llamada de la NBA, y ahí fue cuando peleamos. Entonces, Phil bajó para ver qué estaba pasando. Recuerdo que se acercó a mí y me dijo: 'Vas a tener que arreglar eso'. Y yo respondí: '¿Mi ojo o mi relación con Michael?'", señaló el exjugador.

Pero cabe traer de vuelta a la luz esa escena. Durante un entrenamiento de los Bulls, Jackson empezó a cobrar algunas faltas que, en la mirada del 23, no eran, por lo que minutos después quiso demostrar lo que sí era una clara infracción, cuando Steve se dirigía a una bandeja sencilla: "Esa es una maldita falta", exclamó Jordan, lo que terminó con un puñetazo por parte de Steve, a lo que Mike respondió con otro en el ojo del base.

Tras el altercado, en uno de los capítulos finales de El Último Baile, Jordan confesó que él mismo le pidió perdón a su compañero por dicho golpe, no obstante, nuevamente una voz sale a desmentir a Su Majestad, dejándolo mal posicionado y haciendo dejar en claro que no todo fue color de rosa en dicha documental.