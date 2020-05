El inédito audio de Jordan donde pide sacar del Dream Team a Thomas

Un viejo audio de Michael Jordan fue difundido, en el que le dice al ejecutivo de la NBA Rod Thorn, que era parte del comité de selección de baloncesto de Estados Unidos, que no jugaría en el Dream Team en 1992 si el base estrella de los Detroit Pistons, Isiah Thomas, también fuera seleccionado para el equipo.

"Rod Thorn me llamó y le dije: 'Rod, no jugaré si Isiah Thomas está en el equipo'", se escucha a Jordan decirle al periodista Jack McCallum en una entrevista de 2011, que se transmitió en su podcast "The Dream Team Tapes".

"[Thorn] Me lo aseguró", se escucha decir a Jordan en la vieja entrevista. "Dijo: '¿Sabes qué? Chuck no quiere a Isiah. Entonces, Isiah no va a ser parte del equipo'". En "The Last Dance", Jordan dijo que no tenía nada que ver con que Thomas no formara parte del Dream Team.

Jordan y Thomas tuvieron una mala relación luego de que los jugadores de los Detroit Pistons -equipo en donde jugaba Isiah- perdieran y le negaran la mano a los basquetbolistas de los Chicago Bulls en los Playoffs de la NBA de 1991. Y al parecer, según el audio, este hecho tuvo que ver con que Isiah haya quedado fuera del ‘Dream Team’.