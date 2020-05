El bicampeón con Detroit que le mojó la oreja a Jordan: "No era competencia"

Isiah Thomas aseguró que una cirugía en el año 1991 "prácticamente acabó" con su carrera, pero antes de eso sus competidores eran Larry Bird o Magic Johnson y no el ex Chicago Bulls. La declaración se da en el marco de repercusiones que generó la serie "The Last Dance".