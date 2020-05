Gary Medel habló de su posible vuelta a Boca

Gary Medel sorprendió este viernes por el calibre de sus declaraciones sobre Boca, al que elogió por su grandeza y señaló como uno de sus objetivos para el futuro de su carrera: "Román (Riquelme) me propuso ir a Boca, obvio que me movió algo por dentro. Boca te mueve, cuando fui no media la dimensión, era muy chico, ahora veo lo que es".

En diálogo con radio Continental, el chileno continuó: "Sería un sueño volver a Boca, con tal de jugar soy feliz, no me importa la posición. Con Riquelme hablo bastante, una vez por semana, hablamos de todo, de fútbol y de la familia, Boca es algo importante en todo el mundo, volvería encantado".

Igual, el defensor que fuera xeneize entre 2009 y 2010 contó su situación actual: "Estoy muy contento en Bologna, tengo contrato por dos años más, espero quedarme acá" . Aunque admitió: "Faltan cosas en Bologna, falta roce internacional. No tengo cláusula, tengo un acuerdo de palabra".