Un arquero argentino podría atajar en la Selección de Francia

Pocos días después de renovar su contrato con el Niza, desde Francia aseguran que el arquero argentino Walter Benítez podría solicitar un pasaporte francés el año próximo y así tener una chance en la Selección de ese país, vigente campeona del mundo tras consagrarse en Rusia 2018.

Según L'Equipe, el guardameta de 27 años podría solicitar un pasaporte francés en 2021, siendo que llegó al país en 2016. Entre ese dato y el hecho de que ha tenido grandes actuaciones en la Ligue 1, aseguran que despertó el interés de Didier Deschamps, entrenador del conjunto galo.

Consultado por la prensa francesa sobre la Selección argentina, Benítez se mostró confundido: "No sé por qué nunca me llamaron. A veces me pregunto qué más puedo hacer". A lo largo de su carrera, sólo representó a Argentina en tres oportunidades, siendo todas de ellas en el Sudamericano Sub 20 de 2013, algo que no le impediría jugar para otro país en las mayores.

En cuanto a la posibilidad de jugar para el combinado que obtuvo la Copa del Mundo en Rusia 2018, el oriundo de Chaco no dudó: "Me encantaría vestir la camiseta de Francia, pero es difícil. Está Lloris y muy buenos arqueros".

En 106 partidos en Niza, Benítez recibió 125 goles en contra y se colocó como uno de los arqueros más cotizados de la Ligue 1. Entre esto y las edades de Lloris (33) y Steve Mandanda (35), Benítez podría pelear por un lugar en el conjunto nacional junto con Alphonse Areola, de Real Madrid.