Barovero derrumbó la ilusión de los hinchas de River y Huracán

Marcelo Barovero confirmó este miércoles que no renovará su contrato con Rayados de Monterrey y dijo estar en la búsqueda de "un nuevo rumbo". Automáticamente, los hinchas de River y de Huracán se ilusionaron con su vuelta, pero el arquero avisó que quiere continuar en el fútbol del exterior.

"Descarto volver en este mercado, hoy en día se hace difícil por una cuestión de organización de ahí", contó el arquero de 36 años en diálogo con La Red (AM 910). "La idea es seguir jugando en el exterior, quizás el año que viene se puede dar", amplió.

El ex arquero de River Plate, Vélez Sarsfield y Atlético de Rafaela, confirmó que se contactaron con él desde Huracán, club en el que estuvo entre el 2007 y 2008. "Me llamaron de Huracán, no de manera formal, pero rápidamente les avisamos que era imposible el regreso", completó.

Por otra parte, se refirió a la partida de Rayados al mismo tiempo que Leonel Vangioni, quien fue campeón de América con él en 2015 con el Millonario. "Tuve mi techo y me viene bien un cambio", analizó.