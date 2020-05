Pablo Zabaleta no descartó su regreso al fútbol argentino

El defensor argentino del West Ham United, Pablo Zabaleta, dialogó hoy con TyC Sports y entre los temas que tocó se refirió a su posible regreso al fútbol de nuestro país, precisamente a San Lorenzo, el club que lo formó y el único en el que jugó en la Primera División argentina.

Al ser consultado sobre si es posible su vuelta al Ciclón, Zabaleta explicó: "No quiero descartar nada, creo que es importante escuchar todas las ofertas que puedan surgir".

"El verano pasado tuve un contacto directo con Tinelli y Pizzi, pero en ese momento había renovado mi contrato con West Ham y era difícil", reconoció.

Además, agregó que "obviamente, es importante que el club te quiera, ir a un lugar donde realmente te quieren. A mi edad, después de una trayectoria tan larga, querés ir a un lugar donde puedas estar cómodo, disfrutar y llevar a la familia".

"San Lorenzo me dio la oportunidad de formarme cuando fui joven y puede ser una posibilidad. No descarto la posibilidad de volver, pero no quiero cometer el error de decir ‘sí, mi deseo es volver a San Lorenzo", concluyó al respecto.

Pablo Zabaleta actualmente tiene 35 años y lleva 12 jugando en la Premier League. Se formó en el Ciclón, donde debutó en la temporada 2002/03. En 2005 emigró al Espanyol de Barcelona y en 2008 desembarcó en el Manchester City, donde jugó hasta 2017. Desde mediados de ese año juega en el West Ham.

Con la Selección argentina, se consagró campeón mundial Sub-20 en Holanda 2005 y ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos Beijing 2008. Con la mayor disputó la Copa del Mundo Brasil 2014, donde fue subcampeón disputando todos los partidos como titular. Además jugó la Copa América en 2011 y 2015.