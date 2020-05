Caruso Lombardi y su temor por el plantel durante la pandemia

El entrenador de Belgrano de Córdoba, Ricardo Caruso Lombardi, manifestó esta tarde su preocupación por la forma en la que el plantel puede verse “afectado en lo psíquico” por el aislamiento social obligatorio que cumple en el marco de la irrupción del coronavirus.

“Temo que el plantel de Belgrano se vea afectado en lo psíquico. A veces noto a los muchachos un poco caídos cuando hacemos las reuniones por Zoom”, dijo el verborrágico y experimentado DT, de 58 años.

Pese a lo apuntado, el director técnico advirtió como “lógico” el hecho de que el Gobierno haya dictado el aislamiento preventivo y obligatorio en todo el país para “prevenir que los contagios se multipliquen”, dijo.

“Esta situación se vive con incertidumbre. Y las necesidades hacen que la gente viva con miedo. Pero hasta que los infectólogos no den vía libre, veo bien las decisiones que se han tomado” sostuvo Caruso Lombardi en el programa ‘Extraño ser’, de FM Del Cerro (91.1) de la localidad cordobesa de Villa de Yacanto, en el valle de Santa Rosa de Calamuchita.

“La dirigencia del club está preocupada y ocupada en el tema salarios, en tratar de cumplir con los contratos vigentes. La intención es que los jugadores hagan pie en lo económico”, apuntó el DT.

El también ex entrenador de San Lorenzo y Racing, entre otros clubes, destacó que no tiene ninguna injerencia en la determinación de los dirigentes de prorrogar o no los vínculos con jugadores, cuyos contratos se vencen el próximo 30 de junio. “A mí no me consultaron nada todavía. Llegué y el plantel ya estaba armado”, puntualizó.

Por otra parte, Caruso Lombardi expresó un punto de vista diferente, respecto de la decisión tomada por AFA de “dar por finalizada la competencia”, a raíz del brote del nuevo coronavirus, suprimiendo –inclusive- los descensos para las temporadas 2020 y 2021.

“Me parece que los dirigentes tomaron una determinación apresurada. Cuando los infectólogos daban el visto bueno sanitario, se podrían haber juntado y tomado las decisiones que correspondían”, manifestó.

Por ello, Caruso Lombardi entendió como lógico el reclamo de San Martìn de Tucumán, líder de la zona B del torneo de la Primera Nacional, que pretende que se le adjudique uno de los dos ascensos en cuestión si la temporada no se reanuda por la crisis sanitaria.

“Si la gente de San Martín (Tucumán) pretende que se le otorgue el ascenso es porque ven que en Primera se paró la actividad. Suena lógico”, sostuvo el entrenador.