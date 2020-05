El duelo de Sciacqua: "Mi salida de Godoy Cruz fue media rara"

El entrenador Mario Sciacqua habló con el programa radial "Jogo Bonito" y brindó detalles de su salida de Godoy Cruz. Además, contó de su relación con el presidente del expreso José Mansur y Morro García.

"De Godoy Cruz dijeron que me echaban por no bajar el sueldo y eso es mentira. A medida que pasan los días, más me sorprende mi salida. Mucha gente se solidarizó porque le pareció injusta", manifestó Sciacqua

Y agregó: "Estoy haciendo el duelo porque me sorprendió mi salida de Godoy Cruz. Ya teníamos todo armado. Soy muy pasional, tomo todo como un gran desafío y estoy golpeado por mi salida. En este momento no me da la cabeza para pensar en otra cosa".

El DT también habló de su relación con Santiago García: "El Morro García es un gran profesional. Yo hablé con él porque no lo vi bien físicamente. La pretemporada fue atípica y él necesitaba una buena pretemporada. En el día a día es genial y se lo recomiendo a todos".

Mario Sciacqua en #JogoBonito por @Late931Oficial: "Para el partido contra #Boca no estábamos focalizados ni concentrados. Hasta 2 horas antes no sabíamos si jugábamos o no. Igualmente, esa derrota no tuvo que ver con mi salida".

"No me dejaron despedirme de los jugadores ni hacer una conferencia de prensa. Fue una salida media rara. No estoy acusando ni nada, me lamento por lo que sucedió. Esto nunca me pasó", expresó el técnico.

Sobre José Mansur: "Hubiese entendido mi salida después del partido contra Unión. Pero ahí el Presidente me respaldó y ganamos varios partidos. Para el partido contra Boca no estábamos focalizados ni concentrados. Hasta dos horas antes no sabíamos si jugábamos o no. Igualmente, esa derrota no tuvo que ver con mi salida".

"Cuando arrancó la cuarentena le hablé a Mansur y le dije que me solidarizaba con cualquier medida económica que quiera tomar. Hay que tener sentido común. Igualmente él me dijo que el club estaba bien y no había problema".