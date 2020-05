Mario Sciacqua reveló el verdadero motivo de su salida

Mario Sciacqua dejó de ser el entrenador de Godoy Cruz el pasado viernes. Desde ese día se dijeron muchas cosas sobre su salida. Una de ellas fue que el DT no quiso bajarse el sueldo, algo que el propio presidente se encargó de desmentir en diferentes entrevistas. Pero este martes, el técnico volvió a hablar y reveló la charla que tuvo con José Mansur.

"Pasé un fin de semana complicado desde lo personal. Es mentira que no me quise rebajar el sueldo. Me duele mucho lo que se dijo porque nosotros fuimos solidarios con el club", lamentó el entrenador en diálogo con TyC Sports. Y siguió: "El hecho de que no haya descensos nos jugó en contra a nosotros porque nos habían traído para eso".

"José me dijo que había un cambio de proyecto. No soy tonto, entiendo lo que me quería decir. Me dolió, me liquidó que se cortara el proyecto. Estábamos hablando del torneo que viene, de los jugadores. Yo creo que no era el momento y no me quería ir", expresó.

? Prueba virtual de jugadores para las categorías 2002 a 2007



uD83DuDCFD?Enviá tus datos personales (Nombre, apellido, categoría y puesto) y un video con tus mejores jugadas al mail que sale en la imagen.



Sumate único grande del oeste argentinouD83CuDF47 pic.twitter.com/VBQBLfODmG — Club Godoy Cruz (@ClubGodoyCruz) May 19, 2020

Y cerró: "Es complicado darle forma a un equipo en dos meses y medio de trabajo. Antes de asumir lo que se dijo fue 'tenemos que sacar puntos', pero arrancamos con River, Lanús, Huracán, después jugamos con Boca, le ganamos a Vélez, le ganamos a Newells y después vino Boca y llego el parate. Es difícil argumentar mi salida".