La fuerte crítica de Nico González: “Pareció un partido amistoso"

El argentino Nicolás González, jugador del Stuttgart alemán que durante el fin de semana marcó un gol en el retorno a la actividad oficial en el fútbol dentro de la pandemia del coronavirus, resaltó hoy que el encuentro disputado ante Wiesbaden (1-2) “pareció un partido amistoso”.



“Fue todo muy raro, siempre pareció un partido amistoso. No había gente y solamente se nos escuchaba a nosotros. Lo rescatable es que volvió el fútbol” dijo el ex mediapunta de Argentinos Juniors, de 22 años.



González marcó en la tarde del domingo el único tanto de su equipo, que perdió un encuentro por la segunda división del fútbol germano.



“Concentramos una semana antes y tuvimos que viajar en dos micros por separado. Nos controlaron dos o tres veces por semana” reconoció el bonaerense, integrante del seleccionado argentino Sub 23, que ganó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos Lima 2019.



El argentino que comparte plantel en el Stuttgart con el cordobés Mateo Klimowicz (ex Instituto) expresó su malestar por el “intenso hisopado” al que fue sometido, para determinar si estaba o no contagiado del coronavirus. “No se lo recomiendo a nadie” sostuvo al programa ‘Jogo Bonito’ (FM Late 93.1)



"No tuvimos ninguna presión para volver a jugar. Obviamente nos preguntaron si estábamos de acuerdo y nada más. Nosotros estábamos decididos a volver a jugar" aseguró.



González admitió que la reaparición oficial, tras el parate impuesto en marzo último, se dio “después de estar dos semanas entrenándonos con normalidad y haciendo fútbol”, manifestó.