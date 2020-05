Un chiste para Vettel, un sueño para Sainz: así se gestó su llegada a Ferrari

Carlos Sainz estaba en la mira de Ferrari desde hace algún tiempo. En diciembre del año pasado el diario Marca anunciaba que la escudería italiana lo tenía en sus planes a futuro, en el caso de que Sebastian Vettel no renovara su vínculo de cara a 2021. En ese momento era sólo un rumor, que esta semana terminó de concretarse con la salida del alemán.

Tras el anuncio de la salida de Vettel, el plan se activó rápidamente y en pocas horas, con un par de teleconferencias y unas llamadas con su primo Carlos Oroño al frente, se llegó a un acuerdo. El alemán consideró como un chiste el contrato de renovación ofrecido por Ferrari, mientras que para Sainz la misma oferta resultó un sueño.

El español no dudó un segundo en dar el sí. Y es difícil que cualquier piloto dude de ir a Ferrari. Apenas 24 horas después del anuncio de la salida de Vettel, Ferrari hacía oficial la contratación del tercer piloto español de su historia, tras Alfonso de Portago y Fernando Alonso.

Sainz firmó por dos temporadas y el dinero no fue ningún problema a la hora de negociar. Tampoco su rol en el equipo. Con Charles Leclerc conformarán, con un promedio de 24 años de edad, la pareja más joven de Ferrari en los últimos 50 años.

La escudería italiana no tendrá un campeón mundial al volante después de mucho tiempo, y el hecho de que no hayan sido rivales en categorías menores, sumado a su buena relación, hace que confíen en que no habrá un choque de egos. "Una pareja de pilotos del talento y personalidad de Charles y Carlos es la mejor combinación posible para ayudarnos a alcanzar los objetivos que nos hemos marcado", consideró Mattia Binotto, jefe del equipo.

Sainz llega a Ferrari en franco ascenso y confían que su imagen pueda ser explotada al máximo en España, donde es conocido por el 69% de la población y el 86% de los consumidores de F1, según un estudio de Personality Media. La repercusión de su llegada al equipo italiano le dará una exposición aún mayor que, atada a sus resultados, pueden convertirlo en un imán económico y social.

"El mérito de Carlos Sainz Jr es doble porque ha logrado voltear la impronta del apellido, que en España siempre pesa eso de ser el 'hijo de' y su posición actual puede ayudarle a dar un nuevo salto que le transforme definitivamente en una marca propia", asegura el diario Marca.