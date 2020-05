Horarios y TV de los encuentros de la vuelta de la Bundesliga

El clásico del Rhur que animarán Borussia Dortmund y Schalke 04 será el partido que concitará la mayor atención de los seis a jugarse mañana en la reanudación de la Bundesliga, que regresará con su fecha 26 luego de 69 días de inactividad a causa de la pandemia de coronavirus.



El encuentro que comenzará a las 10.30 de Argentina y será televisado por la cadena de cable ESPN2, se jugará este sábado en el Estadio Signal-Iduna-Park, el escenario con mayor promedio de público por partido en el fútbol mundial, que esta vez estará sin espectadores, respetando el protocolo de seguridad sanitaria por el coronavirus.

El regreso de la Bundesliga se destaca porque es la primera liga de las "grandes" de Europa, entre las que están la inglesa, italiana y la española, que se reanuda luego de la interrupción ocurrida en marzo pasado por la pandemia que mantiene en vilo a gran parte del planeta.



A estadios vacíos, después de 1.274 test entre futbolistas, técnicos, fisioterapeutas y personal de los equipos, con 10 positivos entre la Primera y la Segunda División, la Bundesliga se reanudará este sábado.



En esta reanudación se implementará la modificación de las normativas sugerida por la FIFA para que los equipos puedan hacer cinco cambios por partido.

La medida apunta a preservar el estado físico de los jugadores y mitigar el efecto de la inactividad provocada por la pandemia.



Aún sin vacuna, aún dentro de la pandemia de Covid-19, vuelve el fútbol y el director de la Liga Alemana Christian Seifer dijo: "No serán partidos normales. Seguirán marcados por la crisis. Sabemos que jugamos bajo observación y bajo ciertas condiciones. Hubiera sido irresponsable plantear sin test el regreso, la alternativa era esperar una vacuna lo que podría durar meses o años, y ningún club hubiera podido asumir esa situación económicamente".



El Dortmund está segundo en la tabla con 51 unidades, a cuatro del puntero del Bayern Munich, que busca el octavo título consecutivo y que jugará el domingo visitando a Union Berlín.



Por su parte, el Schalke está sexto con 37 unidades y por ahora ingresa en la clasificación para la Liga de la UEFA. Este será el 96to. clasico y la paridad es notable con diferencia de 33-32 para Borussia, con 33 empates.



En el plantel de Dortmund está el ex Boca Leonardo Balerdi, y tiene al notable goleador noruego Erling Haaland y podría jugar el "verdugo" de Argentina en Brasil 2014 Mario Gotze, debido al desgarro de Marco Reus entre tantos lesionados como Axel Witsel y Jadon Sancho.



Además de Balerdi en Alemania juegan los argentinos ex River Exequiel Palacios y Lucas Alario (Bayer Leverkusen), el ex Independiente David Abraham (Eintrcht Frankfurt) y el ex Estudiantes de La Plata Santiago Ascacibar (Hertha Berlin).



Los otros partidos de mañana serán Augsburgo-Wolfsburgo; Dusseldorf-Paderborn; Hoffenheim-Hertha Berlín y Leipzig-Friburgo, mientras que el domingo culmina con Colina-Mainz 05 (10.30) y Unión Berlín-Bayern (13).



Las posiciones en la Bundesliga cuando se interrumpió eran las siguientes: Bayern Munich 55 puntos; Borussia Dortmund 51; Leipzig 50; Monchengladbach 49; Bayer Leverkusen 47 y Schalke 37.



La programación completa es la siguiente:



Mañana:



10:30: Borussia Dortmund vs. Schalke 04 (ESPN 2).



10:30: Hoffenheim vs. Hertha Berlin (FOX Sports 2).



10.30: Leipzig vs. Friburgo.



10.30: Fortuna Dusseldorf vs. Paderborn.



10.30: Augsburgo vs. Wolfsburgo.



13.30: Eintracht Frankfurt vs. Borussia Moenchengladbach (ESPN 2).



Domingo:



10:30: Colonia vs. Mainz (FOX Sports 2).



13:00: Union Berlin vs. Bayern Munich (ESPN 2).



Lunes:



15:30 Werder Bremen vs. Bayer Leverkusen (ESPN 2).

