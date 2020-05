El futuro de Foyth está cada día más lejos del Tottenham

El defensor argentino Juan Foyth, quien se desempeña en el Tottenham Hotspúr de la Premier League inglesa de fútbol, será difícil que continúe en el equipo londinense más allá de si prospera el interés del Barcelona de España, reveló hoy la prensa europea.



"Todavía tenemos una entrevista pendiente pero es poco probable que Foyth se quede en Tottenham", señaló el representante del ex defensor de Estudiantes de La Plata Claudio Curti a TalkSports.



En este sentido, agregó: "Foyth está en la mira del Barcelona pero además, por lo que sucedió en los últimos tiempos, no creemos que siga en Tottenham. Debo reunirme con la dirigencia del club para aclarar el futuro del jugador".



Foyth tiene 22 años, nació en La Plata y suma 10 partidos en el seleccionado argentino y 32 en el equipo inglés en donde es compañero de los también argentinos Paulo Gazzaniga, Erik Lamela y Giovani Lo Celso.



"No juzgamos las decisiones del entrenador y no estamos involucrados en su trabajo, pero lo que está claro es los planes del club para con Foyth cambiaron", concluyó Curti.



Foyth llegó al Tottenham tras el pago de 13 millones de euros a Estudiantes y jugó sólo nueve encuentros.