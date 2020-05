Centurión sobre Melody: su dolor eterno y el sueño frustrado de ser padres

Ricardo Centurión rompió el silencio y volvió a hablar mano a mano con el periodismo. El actual futbolista de Vélez relató cómo está atravesando este duro momento y se refirió al trágico final de su novia, Melody Pasini: "Este dolor no lo vamos a superar, vamos a tener que convivir con él".

Centurión dio detalles de su relación con su pareja, quien sufrió un paro cardíaco mientras manejaba a fines de marzo: "Yo cometí muchos errores y ella me bancó siempre, nunca me soltó la mano. Ella me enseñó todo, me enseñó que lo material te sirve para el momento. Lo de mi abuela me dolió, pero tenia 74 años y vivió todo. Ahora ella con 25 años, fue lo peor que me pasó en la vida".

Y contó sobre los momentos previos al desenlace: "Estábamos juntos con Melody en Puerto Madero y conseguí un permiso para ir a mi casa y estar más juntos en familia. Fuimos para allá y al día siguiente, temprano a la mañana, ella salió para la casa de los padres y mientras estaba manejando pasó lo que pasó"

A pesar de que Melody "a los 21 superó el cáncer" y "a los 13 años tuvo un trasplante", "tenía unas ganas de vivir terribles", pero "el corazón estaba muy complicado", según le informaron los médicos a Centurión. "Lo mejor que me puede pasar ahora es que empiece el fútbol, los entrenamientos, yo no encuentro otra salida", deseó.

Además contó que tenían el deseo de ser padre: "No podíamos tener hijos, porque yo estaba recién operado, y no sabíamos si ella podía soportar 9 meses de embarazo, pero estábamos viendo el tema de la inseminación".

Desde el lado de lo futbolístico, Centurión finaliza su préstamo en Vélez Sarsfield el próximo 30 de junio y no cierra la puerta para un posible retorno a Racing: "Me debo una charla con Víctor (Blanco), con Diego (Milito) y Miguel (Jiménez), yo jugaría en Racing sin problemas. En junio se me termina el contrato en Vélez y por lo que escuché, Víctor no quiere otro préstamo".