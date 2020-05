La sorpresiva y dura crítica de Gary Neville a Carlos Tevez

Gary Neville, una leyenda del Manchester United, repasó las temporadas que jugó vistiendo la camiseta de los Reds Devils y se refirió a la actuación de Carlos Tevez durante sus dos años en el club.

En diálogo con Sky Sports de Inglaterra, el lateral inglés mostró su enojo con el 'Apache' y señaló que "lo que me molestó de Tevez fue que bajó sus herramientas en la segunda temporada" y añadió: "me decepcionó que, no actuó de la manera correcta".

Y, acto seguido, especificó cuáles fueron las actitudes del argentino que le generaron esa disconformidad: "Empezó a sentarse en la camilla, empezó a llegar tarde al entrenamiento. Empezó a perder el tiempo", resumió. Y dejó entrever que Tevez estaba mal asesorado en ese entonces: "Entiendo que tenía algunas circunstancias, pero su gente estaba en su oreja todo el tiempo y él fue manipulado. Iba a a terminar en un final como ese".

Sin embargo, no todos fueron palos para el ahora jugador de Boca, ya que destacó la gran tarea que hizo en su primera campaña en Old Trafford y afirmó que "Tevez, por un año, con Cristiano y Rooney, te cortaba la respiración".

La mala relación de Tevez y Neville viene desde hace tiempo, su rivalidad cuando el argentino fichó por el Manchester City se acrecentó y hace unos meses el argentino llamó "tarado" al inglés y destapó su animadversión hacia él.