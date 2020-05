El ciclismo mendocino presentó su protocolo para volver a "rodar"

View this post on Instagram

ud83dudea8 IMPORTANTE ud83dudea8 La Asociaciu00f3n Ciclista Mendocina enviu00f3 un protocolo al Subsecretario de Deportes de Mendoza, Federico Chiapetta, para que se permita, bajo ciertas condiciones, el regreso de la pru00e1ctica de ciclismo en toda la provincia.