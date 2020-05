Agustín Pichot renunció a sus puestos en la World Rugby

La Unión Argentina de Rugby, mediante un comunicado, informó que Agustín Pichot ha decidido renunciar a la representación que ejercía de la UAR en el Council de World Rugby, en el Board de Rugby World Cup y como presidente de Américas Rugby. La decisión se produce pocos días después de perder por cinco votos la elección a presidente con Bill Beaumont, quien este martes comenzó su segundo mandato al frente de la entidad madre del rugby mundial.

Frente a este contexto, “la Unión Argentina de Rugby reconoce y agradece enormemente a Agustín Pichot por toda su labor y su larga trayectoria como representante del país y la región de las Américas. Gracias a su empuje, sus fuertes convicciones y su capacidad de liderazgo, se lograron grandes cambios".

Por su parte, en declaraciones publicadas por la UAR, Agustín Pichot afirmó estar “muy agradecido por la responsabilidad y la confianza” que se le otorgó durante este tiempo.

Su carta de despedida

"A partir de hoy, he decidido no continuar como representante de UAR en el Council de World Rugby, como así tampoco como miembro del Board de RWC, ni como presidente de Américas Rugby. De más está decir que estoy muy agradecido por la responsabilidad y la confianza que se me ha otorgado durante todo este tiempo".

"La única razón por la que he sido parte de World Rugby hasta el día de hoy, y que a su vez es la misma que me ha movido a presentarme como candidato a presidente, es la convicción de que el Rugby Mundial necesita un cambio. Pero mi propuesta, en la que creo fervientemente, no ha sido la elegida, y es por ello que elijo dar un paso al costado. No concibo ocupar un lugar sólo por el hecho de ocuparlo".

"Si bien, ahora estaré dedicado exclusivamente a cuestiones familiares y personales, esto no significa que me aleje del Rugby. Seguiré aportando siempre, desde el lugar que me toque, para lograr un rugby global más justo y equitativo del que nos siga dando orgullo participar y ser parte de él".