Delfino reconoció un error que pudo cambiar la historia de los Superclásicos

Un Superclásico es uno de esos momentos que no solo marcan la carrera de un jugador. También pueden hacerlo con el rumbo de un director técnico, un presidente y también un árbitro. Este es el caso de Germán Delfino, quien tuvo la chance de dirigir un encuentro entre Boca y River que quedó en la historia. Y en particular para él tuvo un mal recuerdo: resolvió mal una situación que luego generó muchísima polémica.

En la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2015, los dos clubes más grandes de Argentina se enfrentaron en el Monumental. El partido estaba igualado sin goles y recién había empezado el segundo tiempo. El juego se puso fuerte en la mitad de la cancha y ambos equipos se pegaron mucho. Pero hubo un hecho particular: la famosa patada voladora de Ramiro Funes Mori a Pablo Pérez que fue castigada solo con tarjeta amarilla.

En una entrevista en Radio Continental, Delfino reconoció esta semana que cometió un grosero error y que se dio cuenta de eso ni bien vio la repetición luego del partido. “Cuando vi la patada de Funes Mori a Pablo Pérez me quería matar. Te preguntás por qué no estabas un metro más a la derecha o la izquierda para verla mejor. Como también me tocó cobrar bien un penal a los 45 segundos en la Copa Sudamericana“, dijo.