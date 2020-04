El jugador de la Selección que le cerró la puerta a River

Franco Vázquez, actual futbolista de Sevilla de España, fue uno de los jugadores que sonó para reforzar a River en los últimos mercados de pases. Sin ir más lejos, el ex Belgrano reconoció el interés de Marcelo Gallardo, pero admitió que su intención es seguir en Europa.

"Es un orgullo que clubes tan grandes como River se fijen en uno, con un técnico prestigioso como Marcelo (Gallardo). Siempre es un halago, pero no lo veo fácil porque pienso en quedarme más tiempo por Europa y exprimirme más", expresó el Mudo en diálogo con Goal.

Además, Vázquez, de 31 años, también reconoció que de Boca también lo tentaron pero su pensamiento sigue siendo el mismo. "No es el momento de volver. Me quiero quedar en Europa y jugar al máximo nivel. No lo veo fácil".

Además, el cordobés admitió que le gustaría retornar al fútbol argentino en el futuro y admitió que se quiere retirar con la camiseta de Belgrano: "Mi sueño es retirarme ahí, ya van a ser diez años desde que me fui. Ojalá pueda volver y jugar en el club mis últimos años como profesional. Hay un cariño recíproco con la gente".

Y para cerrar reconoció que la postergación de la Copa América para 2021 puede jugarle a favor ya que "ahora no estaba siendo convocado" por Lionel Scaloni para estar en la Selección. "Me parece que me da más margen para poder estar. Tengo que tratar de sobresalir en mi club, hacer una buena temporada y si el técnico me llama, bienvenido sea", indicó.