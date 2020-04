Gianformaggio duro con el Pity: "Matar al club del que saliste, es caer bajo"

En las últimas horas se generó un gran revuelo por unas publicaciones realizadas por el Pity Martínez luego de que la FIFA determine que el Atlanta United debe pagar cerca de 10 millones pesos al CEC por los derechos de formación del ex River.

Esta noticia hizo explotar de rabia al mendocino que en las redes sociales realizó un duro descargo contra el club de Bermejo. "Ojalá le digan a la FIFA que yo a los 14 años dejé de jugar al fútbol culpa de ellos. Por negociar el pase de un niño que sólo quería llegar a Buenos Aires para triunfar y ayudar a su familia. Vergüenza, siempre les importó más la plata que los sueños de muchos chicos mendocinos. Nunca me dieron nada", escribió en Instagram, publicación que luego borró.

El descargo tuvo mucha repercusión y algunos directivos de la entidad salieron a responderle. Uno de ellos es Dario Gianformaggio, DT y coordinador del CEC, que no se guardó nada y contó detalles de la historia de Martínez en la entidad.

"Duele la situación. Yo puedo escribir un libro del Pity Martínez y de su familia. Este ensañamiento no lo termino de entender. ¿Qué más querés? Nosotros tenemos que seguir laburando. No puedo creer que salgas a matar al club donde naciste. Es muy bajo", dijo el entrenador en una entrevista realizada por el programa "Dos de Punta".

Y siguió: "Me cruzo gente por la calle y no pueden creer lo que dice. Si uno no protesta esa plata, andá a saber a qué bolsillo va a parar. Ese dinero no sale de él. Creo que va a llegar el día en el que va a recapacitar, no es mal pibe. Lo aprecio mucho a Martínez".

Dario Gianformaggio. (Foto Diario Somos)

"Creo que el CEC se merece el dinero que le va a entrar por Martínez. Se trabaja a conciencia, no sólo con el Pity, sino con todos los chicos. Él puede decir que nos demoramos en el pase y es entendible, pero no puede negar que en todos los viajes que hicimos a Buenos Aires él era el primero que estaba en el listado; yo lo ponía en esa ubicación", cerró.