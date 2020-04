La decisión de Juventus que ayuda a la llegada de Higuaín a River

River se ilusiona con el regreso de Gonzalo Higuaín. Y una noticia con origen en Europa alimenta las esperanzas de los hinchas. Según informó el diario el diario Corriere di Torino, el delantero, de 32 años, “no entra en los planes” de la Juventus para la próxima temporada. Vale aclarar que el Pipita tiene vínculo vigente hasta junio de 2021.

Una vez que la transcurra la crisis por el COVID-19 en Italia, la Vecchia Signora deberá evaluar su situación económica: posee uno de los presupuestos más elevados en todo el Calcio, que incluye el contrato ni más ni menos que de Cristiano Ronaldo, por quien pagó 100 millones de euros al Real Madrid hace casi dos años.

La Juve apuesta a recortar sus gastos y liberar un cupo para intentar incorporar a otro delantero de renombre, como Mauro Icardi (Paris Saint Germain) o al brasileño Gabriel Jesús (Manchester City), a quienes tiene en la mira (al ex Sampdoria también lo pretende el Milan). “Es imposible por ahora. Gonzalo tiene contrato este año y el próximo. Por el momento no puede volver a River, va a respetar su contrato”, había declarado su papá Jorge hace unos días. Ahora bien, ¿y si no existiese ese vínculo? Un mundo de posibilidades (incluso, la de Núñez) se abriría ante sus ojos.

En lo que iba de la temporada (hasta el 8 de marzo; último duelo de Juve ante Inter, por la Serie A de Italia), el punta con pasado en el Real Madrid acumulaba 28 presencias y 7 goles entre el Calcio, la Copa local y la Champions League. Luego, con tres compañeros suyos que dieron positivo el test de COVID-19 (Daniele Rugani, Blaise Matuidi y Paulo Dybala), Higuaín decidió regresar a la Argentina para cumplir aquí la cuarentena, junto a su familia y cerca de su mamá, que transita una dura enfermedad.

Ahora bien, ¿qué tendría que pasar para que Pipita regrese al club que lo catapultó? Se trata de un escenario que podría suceder siempre y cuando también ocurran otras dos situaciones: que Higuaín se comunique con Marcelo Gallardo planteándole su deseo de volver a River con el pase en su poder y que el delantero acepte acordar con el club de Núñez un contrato a tono con sus posibilidades económicas.

Higuaín debutó en Primera División en River el 29 de mayo de 2005, con 17 años, en una derrota 2-1 ante Gimnasia y Esgrima La Plata con Leonardo Astrada como técnico del equipo. Con la camiseta de la banda roja, anotó quince goles en 41 partidos y supo ser compañero de Gallardo antes de que el Muñeco se marchara al Paris Saint Germain.