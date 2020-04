DT del Espanyol contó cuántos casos de coronavirus hay en su club

El entrenador de Espanyol, de Barcelona, Abelardo, advirtió que en el club catalán "hay diez casos de coronavirus" y no seis, como había informado oficialmente la entidad en la que juegan los argentinos Matías Vargas, justamente uno de los contagiados, Jonathan Calleri y Facundo Ferreyra.



En declaraciones al programa ‘Tiempo de juego’ (de la cadena Cope), Abelardo reveló este domingo que no son seis los positivos en COVID-19, tal como se había informado oficialmente, sino "diez".



“En el Espanyol hemos tenido diez casos: ocho de jugadores y dos del cuerpo técnico que tuvieron coronavirus. Acá estuvimos concentrados dos días todos juntos conviviendo en Navata (Girona) y dicen que a lo mejor les pasamos el virus a varios asintomáticos. Por eso en mi caso no fui a ver a mis padres ni a mi abuela, que tiene 89 años, por miedo a poder contagiarlos”, explicó el director técnico.



"Después, en cuanto al fútbol en sí, en plan egoísta pediría que no sirviese para nada este campeonato, aunque yo lo que quiero es jugar pese a que en nuestra situación sería ventajoso decir que no se juegue más para que el Espanyol no descienda de categoría. Pero no pienso en nada de eso hoy, porque la situación es tan dura que lo que menos nos debe importar es el fútbol”, alertó.



Abelardo también advirtió que “si se vuelve a jugar, que sea con unas garantías, para que la salud de los jugadores no esté en riesgo. Va a ser algo extraño, porque los futbolistas se están entrenando en sus casas, y la mayoría viven en un piso”.



Por ejemplo hoy llamé a los jugadores uno por uno y aún me queda alguno que mañana lo llamaré. Todos los lunes nos reunimos por videoconferencia los futbolistas y el cuerpo técnico, y otras dos veces por semana me reúno con mis ayudantes, completó Abelardo Fernandez, que el próximo 19 del corriente cumplirá 50 años.