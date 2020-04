El duro entrenamiento de Paula Pareto que se volvió viral

View this post on Instagram

Hoy entrenamiento de concentraciu00f3n, confianza y fu00e9 en mu00ed y en mis bracitos para no perder mis dientes! ud83dude47u200du2640ufe0fud83eudd2dud83dudcaa Para los que me preguntan si no me da miedo, les digo algo que leu00ed y que puede servir para cualquier u00e1mbito: El miedo es una respuesta condicionada. Funciona en pos a lo que uno mismo crea, y como cualquier otra creaciu00f3n, es tan sencillo echarla abajo como levantarla. Depende de cada uno. ud83dude09 Ustedes que elegiru00edan? Ojo! u261dufe0f No confundamos ser precavidos con no tener miedo eh ud83dude33 #YoMeQuedoEnCasa ud83cudfe1 #fe #confianza #concentracion #NoAlMiedo #CreerEsPoder ud83dudc4c