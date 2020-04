Almeyda, un elogio a Gallardo y otra revelación sobre el descenso de River

Juan Pablo Varsky entrevistó a Matías Almeyda en una transmisión vía Instagram para el canal TNT Sports. En la misma, el "Pelado" dejó varias frases sobre muchos temas, y recordó algunas escenas del recordado descenso de River en 2011.

"La semana esa de los dos partidos con Belgrano fue algo horrible. Era una mezcla de tristeza, locura. Fue algo raro, algo feo", relató el Pelado. Y en la misma línea, agregó: "Esa noche fui el último que salió de River, veíamos todo por tele. Reforzaron todo, querían entrar por todos lados".

"Afuera había destrozos, daban vuelta autos... Fue triste, de donde miraras era triste. Los 110 años de historia habían caído ahí y éramos nosotros los que estábamos ahí. Me fui cuando no había quedado nadie, como a las 3 o 4 de la mañana", confesó.

Y recordó: "Pasaron un par de días, fui a hablar con Passarella y le dije: 'Quiero dirigirlo'. Y me dijo: 'Vos estás loco, no es el momento ahora, porque si te va mal, no dirigís nunca más'. Le dije que no me importaba. Y bueno, lo pensó con la gente del club y aceptaron mi propuesta..."

"Les dije a los jugadores: 'Tenemos que aguantar un año, no escuchar a nadie, no salgamos a comer afuera, nada. Quedémonos adentro'. Si ganabas 4-0 decían que no jugabas contra nadie, si empatábamos te clavaban una espada en la espalda. Aparte el torneo fue competitivo... Fue parejo, la verdad que fue un año muy difícil", dijo Almeyda

Luego, en la misma charla, llenó de elogios a Gallardo y dijo que tiene que ser el Ferguson de River. "Marcelo lo está haciendo excelente, muy bien. Es el mejor de la historia junto a Ramón. Se tiene que quedar, no lo tiene que dejar ir, tiene que ser el Ferguson de River", en alusión al entrenador que estuvo en el Manchester United desde 1986 hasta 2013.

Y cerró: "¿Cómo que no? Claro que puede. Tiene algo que se ve desde afuera que es que se rehace, es como que se da vuelta y otra vez está. Con diferentes jugadores. No lo tienen que dejar salir, para mí lo tienen que dejar ahí".