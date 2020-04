Enzo Pérez desafía a los hinchas de River con un particular premio

View this post on Instagram

Mau00f1ana (su00e1bado 4 de abril) voy a sortear una camiseta. Para poder participar, tenu00e9s que: 1 - Subir al perfil personal, una foto en tu casa con la camiseta de River. (En el caso que no tengas camiseta, podes subirla con una bandera, gorro, pantalu00f3n, remera, incluso con un simple dibujo) u26aaud83dudd34u26aa . 2 - Decir cuantos tu00edtulos he ganado en mi carrera ud83cudfc6 . 3 -Decir la cantidad de partidos que llevo jugado en Riveru26bdufe0f . 4 - Acompau00f1a todo esto con los Hashtag #YoMeQuedoEnCasa #QuieroLaCamisetaDeEnzope ud83cudfe0 El sorteo es exclusivo para Argentina ud83cudde6ud83cuddf7 Participan los que cumplan las 4 reglas antes de las 21:00 hs. del su00e1bado 4 de abril . La entrega de la camiseta la hago despuu00e9s que pasemos los problemas de pu00fablico conocimiento ud83cudf0e Al ganador lo anuncio en mi historia ud83eudd47