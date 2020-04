Lamentable insulto de Mourinho: "Solo puedes ser un retrasado mental"

Un joven José Mourinho hizo historia con el Porto en 2004, logrando levantar la segunda Champions League de la historia del conjunto portugués, después de la conseguida en 1987.

Tras eliminar a Manchester United en octavos de final, al Olympique de Lyon en cuartos y al Deportivo de La Coruña en semifinales, el equipo liderado por los Deco, Carvalho, Maniche y compañía se deshizo del Mónaco en la final por un contundente 0-3.

Esa temporada 2003-04 el ex futbolista portugués Cándido Costa coincidió con Mourinho, con quién habló para pedirle que le dejara salir rumbo al Derby County inglés, donde jugó cedido dicha campaña: “Fui estúpido. La afición me quería, tuve esa suerte. En aquel momento tenía un gran papel en el equipo Sub-21 pero no tenía minutos en el primer equipo. Así que me senté frente a Mourinho y le dije que quería salir. Y él me dijo: ‘Solo puedes ser retrasado mental’”, ha desvelado Costa en una entrevista realizada por el propio club durante el parón por la crisis del coronavirus.

“Yo quería jugar, tuve dos buenas campañas en el Porto y pensé que estaba en un momento decisivo de mi carrera. Terminé marchándome y cuando volví, Mourinho se había ido al Chelsea. Cuando vi a mis compañeros ganar la Champions pensé: ‘Realmente soy un martillo para el fuego’”, finalizó.