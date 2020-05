El jugador de Boca que fue recomendado para el Inter de Milán

Jorman Campuzano, actual futbolista de Boca, puede tener destino europeo. El colombiano, que se ganó un importante lugar tras la llegada de Miguel Ángel Russo, fue recomendado por Iván Ramiro Córdoba para el Inter.

"Esta época sigue siendo una época dorada, en cuanto a jugadores colombianos, hay muchos que tranquilamente pueden andar bien en Italia. Yo vengo siguiendo hace rato a Jorman Campuzano, es un jugador muy interesante", manifestó Córdoba, en diálogo con VBar Caracol.

Los otros cuatro elogiados por el ex Inter fueron: "Dávinson Sánchez y Yerry Mina son dos jugadores que seguramente lo podrían hacer muy bien en Italia. Y Daniel Muñoz de Atlético Nacional es un jugador muy interesante. A mí me gusta mucho también Luis Díaz, está haciendo las cosas muy bien en Porto y puede ser ese puente para que después llegue a un equipo más grande", agregó.

Además, se mostró bastante preocupado con las disputas que han tenido algunos clubes con sus jugadores, pues asegura que las determinaciones relacionadas con el apartado económico se deben realizar de manera consensuada: "A mí me da mucha lástima ver las decisiones que toman los clubes arbitrariamente contra los jugadores. No es posible que los jugadores no sean unidos para tratar de lograr acuerdos".