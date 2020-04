Un subcampeón mundial confesó su deseo de retirarse en Estudiantes

El argentino José María Basanta, quien juega en el Monterrey de México, aseguró hoy que desea terminar su carrera en donde la inició, en Estudiantes de La Plata en donde mantiene una buena relación con el presidente Juan Sebastián Verón.

"Terminar la carrera en Estudiantes sería algo muy bueno. En su momento pensé en terminarla en Monterrey, pero hoy me siento bien y si en junio próximo me sucede lo mismo, veré si se me abren las puertas para jugar en ese club, tengo buena relación con Verón”, consignó MedioTiempo.

Basanta, subcampeón mundial con Argentina en Brasil 2014, admitió que en principio su retiro estaba pactado en diciembre pasado luego de toda la inactividad que tuvo por la operación de cadera en abril de 2019, pero finalmente aplazó la decisión a junio.

“Cuando me lesioné y estuve un buen tiempo de rehabilitación mi intención era llegar a diciembre. No sabía cómo iba a estar y cómo iba a quedar. Empecé a entrenar y tomé la decisión de seguir seis meses más. Cuando llegas a los 35 o 36 años piensas cada seis meses. Mi decisión va a ser tomada en junio”, añadió.

Basanta debutó como profesional en Estudiantes, jugó 32 cotejos en esa entidad, y también vistió las casacas de Olimpo de Bahía Blanca y Fiorentina de Italia.