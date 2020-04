¿Cuándo arrancarían las Eliminatorias Sudamericanas 2022?

El director de desarrollo de Conmebol, Gonzalo Belloso, expresó hoy que el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas 2022, retrasado por la pandemia de coronavirus, está programado para septiembre próximo.



"La idea es comenzar las eliminatorias en septiembre, pero vamos a esperar las recomendaciones de la salud y ver si se puede. Si no, tendremos que mantenernos en espera", manifestó Belloso en diálogo con radio 'Fútbol de Primera'.



Antes de la pandemia de coronavirus, las dos primera fechas de las Eliminatorias Sudamericanas fueron confirmadas para el 26 y 31 de marzo, pero Conmebol suspendió las jornadas ante la emergencia sanitaria mundial.



Belloso confirmó una reunión vía teleconferencia con dirigentes de FIFA donde discutieron sobre el comienzo del torneo sudamericano en el camino al Mundial Qatar 2022.



"Pasamos la primera fecha para septiembre y nuestra intención es recuperar el tiempo. En cuanto a clubes, estamos en una situación incierta", indicó.



El ex delantero de Rosario Central y Lanús remarcó que para iniciar las Eliminatorias necesitarán "las diez fronteras abiertas" y la cooperación de los ciudadanos sudamericanos.



"Es importante lo que le pasa a los países vecinos y que todos se cuiden. El fútbol nos enseñó a jugar en equipo y en esta oportunidad nos marca que ésto es entre todos", manifestó Belloso.



"La mejor manera ahora de superar esto es mantener la distancia y evitar los contagios. Es muy difícil prever cuándo podrá volver la actividad. Hoy hay cuestiones más importantes y urgentes de atender", cerró.