Buena noticia para la Selección: el fútbol será Sub-24 en Tokio

El grupo de trabajo FIFA-Confederaciones creado por el Consejo del organismo presidido por Gianni Infantino recomendó este viernes "mantener los criterios de elegibilidad previstos originalmente" -jugadores nacidos el 1 de enero de 1997 o después y tres futbolistas adicionales- para la competición de fútbol que se disputará en los Juegos Olímpicos de Tokio, aplazados a 2021.



De este modo, todos los jugadores sub-23 que participaron en la clasificación de sus selecciones para una competición prevista para 2020 y aplazada a causa del coronavirus no tendrían ningún problema para participar en los Juegos.

Equipos como España están pendientes de la decisión final del Comité Olímpico Internacional, que ahora tiene sobre la mesa una recomendación oficial de la FIFA. En el conjunto de Luis de la Fuente, si no se mantiene la fecha original de nacimiento en las normas, sólo acudirán a los Juegos en 2021 Dani Olmo y Dani Martín.



Otras selecciones también tienen un problema similar. Es el caso de Brasil, que podría acudir a Tokio con un equipo sin la mitad de los futbolistas que clasificaron al equipo sudamericano. Hasta once de los hombres de la selección de André Jardine cumplirán 24 años antes de julio de 2021. Entre ellos, Gabriel Jesús, David Neres y Richarlison.



México está en una situación parecida, también con once jugadores en el 'alambre'. José Hernández, Luis Malagón, Sebastián Jurado, César Montes, Alan Mozo, Jorge Sánchez, Erick Aguirre, Jesús Angulo, Sebastián Córdova, José de Jesús Godínez y Uriel Antuna, seguirán pendientes.

En Argentina, de los 50 futbolistas preseleccionados por Batista, había 17 que no habrían podido participar en la cita olímpica si no se hubiese modificado el criterio. Entre ellos se encontraba el delantero del Inter italiano Lautaro Martínez​. En esa nómina también había otros jugadores de renombre como Matías Vargas (Espanyol de Barcelona), Gonzalo Montiel (River), Marcos Senesi (Feyenoord de Holanda), Santiago Cáseres (América de México), Santiago Ascacibar (Hertha Berlín) y Lucas Robertone (Vélez).



Fue una de las recomendaciones del grupo de trabajo creado por la crisis de la COVID-19, compuesto por la administración de la FIFA y por los secretarios generales y altos ejecutivos de todas las confederaciones, que se reunió este viernes por primera vez.



También recomendó aplazar los partidos internacionales FIFA previstos en junio de 2020 y "organizar discusiones bilaterales" con las confederaciones sobre los encuentros de clasificación masculinos para el Mundial 2022 con el objetivo de ultimar un calendario de partidos "en espera de los avances en materia de salud y seguridad".



Además, en el fútbol femenino, abordaron la opción de incluir las nuevas fechas del torneo olímpico de fútbol en el calendario internacional y crear un "subgrupo de trabajo" sobre las fechas de los encuentros internacionales y los torneos finales de la FIFA aplazados.



Asimismo, el grupo de trabajo acordó aplazar el Mundial sub-20 femenino de Panamá y Costa Rica previsto inicialmente para agosto-septiembre de 2020 y el Mundial Femenino sub-17 de la India previsto para noviembre del mismo año.



Respecto al Mundial de fútbol sala de Lituania 2020, previsto para septiembre, se considerarán fechas para un posible aplazamiento.