Tranquilidad para el fútbol femenino: "Seguirá recibiendo el subsidio"

El presidente del fútbol femenino, Jorge Barrios, aseguró esta tarde que el "fútbol femenino seguirá percibiendo el subsidio de AFA", aun cuando la actividad oficial no se reanude durante la presente temporada, a raíz de la pandemia del coronavirus.

La entidad presidida por Claudio "Chiqui" Tapia garantizará así otorgar a cada club que participa del certamen de Primera femenino un monto que nucleará "ocho contratos por plantel".



De este modo, cada jugadora de cada uno de los equipos comprendidos que perciba el subsidio se asegurará un salario de 20.250 pesos mensuales. "Y cada club puede mejorarlo si desea", expresó Barrios en diálogo con Télam.



"El fútbol femenino va a seguir siendo profesional en Argentina", agregó el también presidente de Estudiantes de Buenos Aires.



Más temprano, Barrios le había contestado a Sergio Marchi, secretario de Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA), que se ofreció como asesor de las jugadoras.



"Sinceramente no lo entiendo, tampoco cuál es su finalidad. Los contratos están vigentes hasta el 30 de junio, los clubes que puedan y quieran renovarle a sus jugadoras lo harán y si no les darán la libertad de acción como pasará en el masculino", afirmó.



"En mi club, que estábamos al día hasta mitad de marzo cuando todo se frenó, ofrecimos abonar el 60 por ciento de los salarios para que cobren los jugadores y también los empleados. Sin embargo, el sindicato les dijo que nos intimen. No vamos a fundir una institución con 122 años de vida para pagar contratos si no hay ingresos", exclamó.



Barrios comentó también que la entrada de dinero se redujo en un 25 por ciento al presupuesto armado, con el que pudo "cumplir" hasta el inicio de la pandemia en Argentina.



"Nos quedó sólo un sponsor vigente de los 11 que tenemos en la indumentaria del primer equipo, la cuota societaria se nos redujo, así es complicado", lamentó.



Por último, el directivo del ascenso reiteró que cuando "todo se levante" habrá un fuerte retroceso para los clubes e imaginó un escenario parecido al posterior de la crisis 2001 cuando "los futbolistas del Ascenso jugaban y trabajaban".