AFA golpea al fútbol femenino y le quita el subsidio para contratos

Todos los campeonatos del fútbol argentino fueron cancelados por AFA, incluso el certamen femenino. La pandemia del coronavirus puso en jaque al deporte mundial y el futuro es incierto teniendo en cuenta la variación de contagiados, sumado a las diferentes medidas que toma el Gobierno nacional para salir airoso de esta compleja situación.

Desde el año pasado, AFA destinaba $2.800.000 pesos para los contratos profesiones de las futbolistas, pero este subsidio se cortará a partir del 30 de junio. Jorge Barrios, presidente del fútbol femenino, confirmó la novedad en diálogo con Todo Noticias.

"AFA no puede seguir pagando el subsidio del fútbol femenino. El convenio se termina el 30 de junio y no lo vamos a renovar. Firmamos por un año, que esa fue la promesa que se le hizo a los clubes para que tengan tiempo de buscar publicidades", señaló.

Y agregó: "Si no hubiera pasado esto de la pandemia de coronavirus nos podíamos sentar a charlar sobre renovar el subsidio, pero hoy la AFA no está en condiciones de pagar 2.800.000 pesos por un campeonato que además no se va a jugar hasta enero o febrero del año que viene".

#FútbolFemenino Se llevó a cabo el primer encuentro virtual de preparadores físicos de todo el país para intercambiar experiencias y métodos de trabajo durante la cuarentena https://t.co/WqA7kKXdGH pic.twitter.com/cgUCcato3o — AFA (@afa) April 28, 2020

"Lamentablemente las cosas se dieron así. Cuando empiece el próximo campeonato veremos cómo es la situación económica para ver si podemos retomar el subsidio o no", cerró.

El próximo jueves, según informa el mismo medio, se habrá un encuentro con Futbolistas Argentinos Agremiados para evaluar los pasos a seguir aunque, sin dudas, la noticia es un duro golpe para una modalidad que estaba en pleno crecimiento.