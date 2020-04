¿Nueva puerta para el regreso del fútbol colombiano?

El gobierno colombiano descartó la posibilidad de que, durante este año, regrese el fútbol con público, pero no descartó la posibilidad de que, en algún momento, se resuelva la reanudación del torneo de primera división, aunque sin público, a causa de la pandemia de coronavirus.



"En los que resta del año no habrá fútbol con público ni se permitirán los eventos "multitudinarios" ante la necesidad del distanciamiento social, clave para evitar el contagio", sostuvo el ministro de Salud de Colombia, Fernando Ruiz, en declaraciones que trascendieron en las últimas horas.



No obstante, dijo que "eso no quiere decir que no se pudiera tomar la decisión de abrir el fútbol a puertas cerradas".



En esas declaraciones periodísticas, el funcionario colombiano explicó que la decisión dependerá de la evolución que tenga la pandemia en el país tras la apertura gradual de ciertos sectores económicos.



"Países como Italia han decidido no abrir el fútbol", recalcó el jefe de la cartera de Salud, que pidió paciencia para tomar decisiones.



El torneo colombiano quedó suspendido el pasado 10 de marzo tras jugarse parcialmente la octava fecha.



Hasta ese momento, el puntero era el Atlético Nacional de Medellín, con 15 unidades, seguido por Deportivo Pasto, con 14 puntos.