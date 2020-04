"El fútbol es lo menos importante ahora", expresó el presidente de River

El presidente de River Plate, Rodolfo D'Onofrio, aseguró hoy que el fútbol "es lo menos importante en estos momentos", en lo que respecta al momento del país, con un aislamiento social para mitigar la pandemia mundial de coronavirus, y opinó que "el fútbol debe esperar y tener paciencia, algún día volverá".



"El fútbol es lo menos importante en estos momentos, es algo terrible lo que estamos viviendo y todos los argentinos tenemos que apoyar al gobierno para tratar que la pandemia sea lo más leve posible", subrayó D'Onofrio, de 71 años, en declaraciones a Télam Radio esta mañana.



El máximo dirigente de los "Millonarios" se mostró apesadumbrado por la situación que generó a todo nivel el coronavirus, aunque muy firme en sus convicciones en cuanto a que el fútbol, una de las actividades afectadas por el receso, está en un segundo plano.



"El fútbol debe esperar y tener paciencia, algún día volverá. Nosotros tenemos que seguir trabajando y defender nuestro clubes, que son sociedades civiles, porque van a sufrír mucho en este momento de crisis", añadió D'Onofrio en la charla con Télam Radio.



El mandamás de River recordó a los socios que son los dueños de los clubes y les pidió que dentro de sus posibilidades sigan pagando las cuotas sociales, habida cuenta que en algunas instituciones se trata de a principal fuente de ingresos, y más cuando se cree que la actividad no regresará, en principio, hasta septiembre.



"Quiero pedirle a los socios que son los dueños de los clubes, porque somos asociaciones civiles, que en lo que puedan traten de apoyar a las instituciones y sigan pagando las cuotas sociales para que pueda seguir viviendo y que tengamos lo clubes que tenemos", recordó D'Onofrio.



El presiente de River ya había advertido la semana pasada su preocupación por el tema social que deja en evidencia esta pandemia y por eso consideró que se debe seguir tomando estas medidas "porque según creen los especialista el pico de contagios aún no llegó", destacó a Radio Télam.



River, que no tiene participación en la mesa ejecutiva de la AFA, apoya las medidas que se van a tomar e incluso en declaraciones que formuló hace una semana solicitó que se suspenda la Copa de la Superliga y que de ser así no haya descensos, algo que finalmente el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, ratificó en las últimas horas.



En River se estima que no habrá fútbol hasta septiembre próximo y el deseo es que cuando regrese sea con público en las canchas, algo que tampoco está garantizado que así sea.



En la economía de River el impacto de las recaudaciones y los abonos impacta casi en un 75 por ciento de los ingresos mientras que la televisión en apenas un 25 por ciento de los gastos ordinarios, razón para sostener el fútbol con hinchas.



Asimismo, tanto los jugadores como el cuerpo técnico y la misma dirigencia coinciden en la idea que van a volver a jugar solo cuando ya no haya riesgo de contagio para nadie y cuando desde el gobierno tomen la decisión que todo vuelva a la normalidad.