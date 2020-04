Chanchi Estévez le pegó con todo a Bragarnik con una fuerte ironía

El ex delantero de Racing, Maximiliano Estévez, se quejó de la influencia que el empresario Cristian Bragarnik tiene para armar planteles y ubicar técnicos en la entidad de Avellaneda, lo que le permitió sugerir que se llame "Racing Club Bragarnik".



El ex jugador, de 42 años e integrante del recordado conjunto campeón en el Apertura 2001, dijo que "(Cristian) Bragarnik está muy metido en Racing y a mí no me gusta eso. Para eso que se llame Racing Club Bragarnik" ironizó.



"Antes había representantes pero hoy en día lo de Bragarnik ya es monopolio" aseveró 'Chanchi' Estévez al sitio partidario 'Racingmaníacos'.





"Te trae jugadores, jugadores de reserva, técnico de primera, técnico de reserva. Hace triangulaciones entre los clubes", ejemplificó el ex atacante de la 'Academia'.



La referencia de Estévez tiene relación directa con el hecho de que el empresario, dueño de Score Fútbol S.A., mostró injerencia en las contrataciones de los últimos entrenadores de la 'Academia' como Diego Cocca, Eduardo Coudet o el actual Sebastián Beccacece.



Por ende, el también ex jugador de Olimpo de Bahía Blanca, Almirante Brown y Sacachispas, entre otras entidades, cuestionó algunos comportamientos de la dirigencia que encabeza el presidente Víctor Blanco.



"Desde que llegó (Víctor) Blanco cambiaron muchas cosas. Hay algunas que no comparto a nivel personal, pero eso no quiere decir que no se hagan bien las cosas", manifestó.



Sin embargo, Estévez consideró que constituye "un error creer que la historia de Racing existe desde que llegó esta dirigencia", en relación a la llegada de Blanco al poder, a partir de setiembre de 2013.



"Reconocen a ciertas personas y a otras, no. Me gustaría trabajar en Racing pero no con esta dirigencia. Creo que me iría a la semana" fustigó.



Pese a lo apuntado, Estévez defendió la gestión y tarea de su ex compañero campeón, Diego Milito, quien hoy oficia como 'Director Deportivo' del club.



"Lo de (Diego) Milito a nivel club es impresionante. Su tarea no tiene fallas", argumentó.



Por último, Estévez también se mostró conforme con la labor del DT Beccacece, de quien remarcó que "al principio probó jugadores en otras posiciones que no me gustó tanto, pero fue cambiando y levantó. Una lástima este parate porque Racing venía muy bien", puntualizó en relación a la interrupción de la actividad por el Coronavirus.