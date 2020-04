El crack de la Premier que se muere por tener una camiseta de Messi

Raheem Sterling, compañero del Kun Agüero y figura del Manchester City de Pep Guardiola, no pudo ocultar su admiración por el crack argentino Lionel Messi, confesando que muere por tener la camiseta de la Pulga en su colección.

Durante un encuentro vía playstation con el ex Barça y ahora en las filas del Everton, André Gomes, para un torneo de FIFA 20, dijo que "sólo hay una que realmente quiero y es una camiseta de Messi", tras revelar que su pasión es coleccionar las camisetas que va intercambiando con sus colegas.

"Cuando jugamos contra el Barcelona me dieron una camiseta de Neymar. Esa fue la primera camiseta que pedí", reconoció el jugador del City, quien adelantó que "cuando me retire, espero tener muchas camisetas y luego haré una sala en la que expondré los trofeos y todas las camisetas".

Por otro lado, el joven jugador del Manchester City también recordó que "probablemente cuando tenía 17, 18, 19 años estaba asombrado por grandes jugadores como Ronaldinho. Si revisas mi historial en YouTube, creo que he visto cada clip de su carrera como jugador". "A veces solía ir al jardín a repetir lo que hacia, pero nunca lo pude hacer. Lo intenté lo mejor que pude, pero él era algo especial", añadió sobre el crack brasileño.

Por último, Sterling también indicó que "Steven Gerrard fue la primera persona que me asombró un poco. No podía creer que estuviera frente a él, pero no ahora. Es un gran jugador".