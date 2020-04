Un jugador de la Juve sorprendió al elegir al mejor del equipo

El futbolista de la Juventus y la Selección brasileña, Douglas Costa, se sumó a la moda instalada durante la pandemia de dialogar en vivo con sus seguidores en las redes sociales y allí sorprendió a varios al elegir al mejor futbolista de su equipo.

A Costa le consultaron por el mejor de la Vecchia Signora y no dudó en afirmar que "el compañero más fuerte es Paulino", haciendo referencia al cordobés Paulo Dybala y dejando de lado nada más y nada menos que al portugués Cristiano Ronaldo, la megaestrella del equipo y ganador de cinco Balones de Oro.

El futbolista se encuentra realizando la cuarentena en Brasil y contó además que "no veo la hora de volver, también porque ya no sé qué hacer aquí". Por ahora no hay definiciones oficiales sobre el regreso a la actividad en Italia, uno de los países más afectados por el coronavirus.