"Si me cruzo a Michael Jordan, a lo mejor le daría una trompada"·

El lanzamiento de la serie documental El último baile, que repasa la última temporada de Michael Jordan en Chicago Bulls, ha hecho revivir grandes momentos de la NBA, como así también fuertes rivalidades, y eso que sólo se han emitido dos capítulos.

En este contexto es que salió a hablar con la prensa Reggie Miller, uno de los jugadores que más tuvo que sufrir a Jordan en la cancha en duelos que dejaron muchos momentos calientes, y cuyas heridas al parecer aún no han cicatrizado.

El ex jugador de los Indiana Pacers respondió a la llamada del presentador televisivo Dan Patrick, quien tras unos minutos de conversación inicial sobre la serie que en nuestro país se puede ver por Netflix le preguntó a Miller qué le diría a Jordan si se lo encontrara en la actualidad. Tras una pausa eterna de casi 15 segundos, la respuesta de Miller fue contundente: "A lo mejor le daría una trompada".

La respuesta del ex tirador de los Pacers dejó sin palabras al presentador, quien sorprendido le preguntó si estaba hablando en serio. "Hay muchas cosas pendientes entre nosotros", respondió Miller, dejando claro que no tiene mucha simpatía por uno de los grandes mitos de la NBA.

La pelea que protagonizaron ambos en 1993:

Finalmente, el ex escolta de 54 años reconoció que no quería aparecer en la serie: "Traté de luchar contra eso, no quería hacerlo", aunque terminó aceptando ser entrevistado: "Una vez más, a regañadientes, lo hice. Tenía a todos de la oficina de la liga y a todos en Turner diciéndome que necesitaba ser parte de esto. Yo dije 'no, no, no, váyanse. No necesito ser parte de eso. Y luego pensé, 'mira... tal vez pueda ser una parte curativa en todo esto... hablar".