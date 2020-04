Cappa, sobre su responsabilidad en el descenso de River

Ángel Cappa recordó su ciclo en el banco de River un año antes del año que jugó la promoción y terminó perdiendo la categoría ante Belgrano en el Monumental. "Me siento responsable, pero por las veces que lo enfrenté con otros equipos", aseguró en diálogo con 90min.

El DT dirigió 18 partidos en el 2010, donde cosechó 27 puntos resultado de 7 victorias, 6 empates y 5 derrotas. Cabe destacar que fue el entrenador que mejores resultados obtuvo de las tres temporadas que lo condenaron a jugar la promoción en junio del 2011. "De cuatro partidos que disputé como rival, les quitamos 9 puntos, que si los ganaban se salvaban ampliamente", explicó Cappa haciendo referencia a los 3 que estuvo en el banco de Huracán, con una victoria y dos empates, y otro en el de Gimnasia, que finalizó sin goles.

De todas maneras, Cappa también se detuvo sobre una supuesta maniobra para perjudicar al equipo de Núñez. "Yo creo que a River lo mandaron al descenso", aseguró.

Finalmente se refirió al final de la carrera profesional de Marcelo Gallardo. El Muñeco había acordado con el entrenador ingresar algunos minutos para poder despedirse en el Monumental, pero Cappa no lo puso. "No me pareció justo que un jugador de su categoría juegue el último partido en River perdiendo 5-0 en un primer tiempo con Tigre. A lo mejor obré mal, porque tuve que decidir sobre la marcha, pero yo lo hablé con él ya que no me parecía bien", contó.