"Sin vacuna no juego, si tengo que dejar el fútbol con 26 años, lo dejo"

El fútbol mundial está parado por la pandemia de coronavirus y, mientras en algunos países ya se habla de fechas de reanudación de sus respectivos campeonatos y se debaten medidas de seguridad para no poner en riesgo la salud de nadie, un futbolista español ha alzado la voz para avisar que, hasta que no haya una vacuna, no piensa volver a jugar.

Se trata de Fali Giménez, ex jugador de la filial del Fútbol Club Barcelona y actual futbolista del Cádiz, de la segunda división de España, quien en diálogo con la COPE aseguró que está dispuesto a "dejar el fútbol a los 26 años" si se reanuda la actividad antes de que aparezca la vacuna contra el coronavirus.

"Mi salud y la de mi familia valen más que todo el dinero del mundo", consideró Giménez, quien agregó que "el fútbol no es esencial" y que mientras "no haya un 100% de seguridad· no piensa ·exponer a nadie, ni siquiera a los rivales·.

Con un discurso muy convencido, Fali subrayó que no está pensando en volver a jugar por mucho protocolo de seguridad que le prometan para reanudar el torneo. "Sin una vacuna yo dejo el fútbol. Lo primero es la salud, la familia. Yo he tomado esta decisión. Si se tiene que alargar un poco más que se alargue. Esl fútbol no es algo esencial ahora mismo”, apuntó.

"El protocolo seguramente será espectacular pero no me garantiza al 100% que me pueda contagiar. Me ha costado mucho. Yo trabajaba en la chatarra pero el dinero no lo es todo, prefiero comerme un bocadillo a gusto que arriesgar”, agregó el futbolista, quien además contó que el presidente de su club está intentando de convencerlo de no tomar esa decisión.

"Prefiero dejar el fútbol y que no me pase nada a mi familia, porque no podría con mi conciencia. Si tengo que dejar el fútbol con 26 años, lo dejo”, concluyó Giménez.