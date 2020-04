El "Messi del Real Madrid" podría jugar en Godoy Cruz

Nadie sabe cuándo volverá a rodar la pelota pero mucho se habla de idas o posibles refuerzos. En este caso, el protagonista es Godoy Cruz debido a una información que da a conocer TNT Sports. El bodeguero, debido a su pésimo arranque de año, necesita reforzarse para cambiar su presente y comienzan a aparecer nombres.

Uno de ellos, que llamó mucho la atención, es el de Gerardo Bruna. El futbolista mendocino que actualmente milita en el Derry City de Irlanda, habló sobre su futuro y nombró al Tomba como una posibilidad. De niño se fue a España y se inició en las inferiores del Real Madrid donde lo comparaban con Lionel Messi y hasta llegaron a apodarlo de esa manera.

Ganó la Eurocopa sub 17 con la selección española en 2008 pero su sueño era vestir la camiseta argentina, y al año siguiente, fue convocado por el Checho Batista para jugar el torneo Esperanzas de Toulon. En ese momento jugaba en la reserva del Liverpool pero al no tener mucho lugar pasó por el Blackpool, Huesca, Tranmere Rovers, Whitehawk, Accrington Stanley, Ottawa Fury y el Derry.

"Me informaron de que existen rumores acerca de que Godoy Cruz me pretendería y me tendría en carpeta para los próximos meses. Aún me queda un año de contrato en Derry y estoy muy bien: clasificamos a la siguiente Europa League y me quieren mucho", reveló el volante de 29 años.

Y completó: "Si el interés fuera cierto, lo consideraría debido a que Godoy Cruz es el club de mi ciudad. La última vez que mi hermano me visitó me trajo una camiseta de Godoy Cruz y aún la tengo guardada en mi casa”.