El golf argentino le pidió al Gobierno volver a la actividad

Carta de las autoridades de la AAG al Ministerio de Turismo y Deportes de la Naciu00f3n. Dr. Matias Lammens Ministro de Turismo y Deportes de la Repu00fablica Argentina. S/D ______________________________________ De nuestra mayor consideraciu00f3n Nos dirigimos a usted a fin de solicitarle tramite ante autoridades nacionales, provinciales y municipales la posibilidad que en el marco de las regulaciones y protocolos vigentes vinculadas a la pandemia de COVID 19, se autorice la pru00e1ctica del golf bajo los protocolos que a continuaciu00f3n detallamos. Motiva la presentaciu00f3n la realidad que el golf es un deporte que en su esencia se puede practicar sin poner en riesgo a quienes lo practican ni a terceros. Se juega al aire libre, no hay contacto fu00edsico, el distanciamiento social es sencillo de aplicar, cada jugador juega con su equipamiento y ni siquiera comparten la pelota. La administraciu00f3n de turnos, cobro de aranceles es mu00ednima (con protocolos de seguridad vigentes) y en muchos casos se puede hacer online. Asimismo la apertura del golf supone un grado de riesgo sensiblemente menor que el de muchas de las actividades actualmente exceptuadas. Es de pu00fablico conocimiento que muchos pau00edses incluso algunos fuertemente afectados por el COVID 19, tales como Alemania, Estados Unidos, Canadu00e1, Reino Unido, Espau00f1a etc. tienen abiertos o estu00e1n abriendo sus campos y de hecho consideran el golf como una actividad beneficiosa tanto para salud fu00edsica como psicolu00f3gica. En el mismo sentido estu00e1n actuando pau00edses de la regiu00f3n como Uruguay, Paraguay y Chile entre otros. La pru00e1ctica de golf en Argentina se lleva a cabo en 22 provincias, somos 304 clubes afiliados distribuidos en aproximadamente 180 municipios del mu00e1s variado tamau00f1o y distribuciu00f3n geogru00e1fica. Tenemos unos 50.000 jugadores matriculados. A continuaciu00f3n detallamos una propuesta de PROTOCOLO OBLIGATORIO que contempla aspectos propios del golf y las regulaciones vigentes de distanciamiento social. Ingrese a www.aag.org.ar para la lectura completa de la carta. #yoapoyoamiclub #apoyaatuclub