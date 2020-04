De futbolista a profesor: la nueva actividad de Agüero en Inglaterra

Sergio Agüero se unirá a una iniciativa de la BBC en la que dará clases en español de forma virtual. El jugador del Manchester City participará del programa “Educación en el hogar” junto con celebridades de otros rubros que se unirán para hacer frente el aislamiento que ha generado el COVID-19.

"La BBC está haciendo un trabajo brillante para ayudar y me siento honrado de poder formar parte. Es un momento difícil para los niños y también para los padres que intentan mantenerlos enfocados en su educación desde el hogar", comentó el delantero argentino que presentará las clases a partir del 20 de abril.

El ciclo educativo estará dirigido a jóvenes de 5 a 14 años a los que enseñará los números en español. Las clases durarán 14 semanas y contará también con famosos como el ex One Direction Liam Payne, Danny Dyer, actor de EastEnders, Jodie Whittaker, actriz interprete de Doctora Who, y la cantante española Mabel.

Muchos se preguntaron cuál fue el motivo de la elección para tamaña responsabilidad y es la siguiente: su idioma nativo es el español y pocos tienen los pergaminos que ha acumulado el Kun que, desde su llegada a Inglaterra, a mediados de 2011, se convirtió en uno de los futbolistas más destacados en la que sin dudas es la liga más competitiva de Europa.

En Manchester, jóvenes y viejos lo idolatran y se multiplican las camisetas número 10 con su nombre. En los picados, todos quieren ser él. Los chicos buscan aprender sus movimientos en el área. Ahora, también, podrán aprender a hablar su idioma con el mismísimo Kun como profesor.